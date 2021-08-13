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دلتا بلس يقترب .. الإعلامي مصطفى بكري يحذر من موجة رابعة من ()

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دلتا بلس يقترب .. الإعلامي مصطفى بكري يحذر من موجة رابعة من فيروس كورونا (فيديو) دلتا بلس يقترب .. الإعلامي مصطفى بكري يحذر من موجة رابعة من ()

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حذر الإعلامي مصطفى بكري من الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نسب ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 20% خلال الأيام الماضية.

وتابع مصطفى بكري أن حالة من الاستهتار تعم الشوارع والمولات والشواطئ، بلا أي مراعاة أو خوف من فيروس لعين من المفترض أنه سيضرب بفيروس متحور وهو «دلتا بلس» الذي يتميز بسرعة انتشار في موجة رابعة إذا استمر هذا الاستهتار بهذا الشكل.

وتمنى الإعلامي مصطفى بكري من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى نستطيع الخروج من الموجة الرابعة بخير مثل الموجات السابقة.

واستطرد مصطفى بكري: على الجميع الحصول على اللقاح لتخفيف حدة هجوم الفيروس، وأن نقلل التكدس في الأماكن المزدحمة لتقليل فرص انتشار الفيروس.

المصرى اليوم

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