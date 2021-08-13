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173 سائحا من كازاخستان يصلون مطار مرسى مطروح للسياحة

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173 سائحا من كازاخستان يصلون مطار مرسى مطروح للسياحة 173 سائحا من كازاخستان يصلون مطار مرسى مطروح للسياحة

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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استقبال مطار مرسي مطروح الدولي، اليوم الجمعة، رحلة طيران شارتر على متنها ١٧٣ سائحا، ليصل إجمالي عدد الرحلات التى تم استقبالها مع بدء موسم الصيف السياحى ١٤ رحلة طائرة سياحية منها رحلة من رومانيا و١٣ رحلة اخرى من كازاخستان بإجمالي عدد ١٩٨٠ سائحًا.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم استقبال السائحين بالورود وتوزيع الخرائط السياحية مع التنسيق مع الفنادق المستضيفة واعداد برامج الزيارات لاهم المعالم السياحية والتاربخية وغيرها وذلك من خلال ادارة السياحة بالمحافظة ومكتب وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والشركة المنظمة مع متابعة تطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال مديرية الصحة بمطروح.

المصرى اليوم

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