«بلومبرج»: «بوتين» يضغط على «حفتر» لدعم «سيف الإسلام» فى رئاسة ليبيا

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ظهر نجل الزعيم الليبى السابق معمر القذافى، الشهر الماضى، ليثير حالة من الجدل داخل ليبيا وخارجها بشأن مستقبل هذه الدولة التى عانت عقدًا من التمزق والحرب الأهلية والتدخل الإقليمى القائم فى أغلبه على أطماع فى ثروات البلاد، ولاسيما النفطية منها.

وبعد عقد من الاختفاء، خرج سيف الإسلام القذافى ليقول لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه سيرشح نفسه لرئاسة ليبيا وسيخوض سباق الانتخابات المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر.

وكان ذلك دافعًا وراء قيام السلطات التى تتخذ من طرابلس مقرًا لها بتجديد مذكرة قديمة تتهمه بارتكاب جرائم حرب فى القتال الذى اشتعل فى 2011. وكان ظهور نجل القذافى أمرا مزعجا لكثير من الأطراف، لعل على رأسها الولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا، حتى إن وكالة «بلومبرج» الأمريكية أكدت تشاؤمها بشأن ظهور نجل القذافى، قائلة إن الانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل فى ليبيا كان يعول عليها لعودة الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية، «لكن ما حدث أن هناك المزيد من الفوضى، مع محاولة القوى الخارجية تمكين مرشحيها المفضلين فى السلطة»، مشيرة بشكل خاص إلى محاولات من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإحداث تحالف بين قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافى.

وحسب الوكالة، فإنه بعد عقد من الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، أدى تنصيب حكومة الوحدة الوطنية إلى وقف هش لإطلاق النار، بينما الانتخابات كانت الخطوة التالية فى عملية تحقيق الاستقرار، غير أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتحدى الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك تركيا من أجل أن يصل سيف الإسلام القذافى إلى سدة الحكم، حسبما نقلت الوكالة عن 3 مصادر فى موسكو على دراية بالجهود الروسية فى هذا الإطار.

ومع خطر التدخل الخارجى فى خرق وقف إطلاق النار الذى أقرته الأمم المتحدة فى أبريل، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من «تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمى والتجارة العالمية تشكلها الجهات الأجنبية التى تستغل الصراع».. وخصت بالذكر روسيا، مشددة على أن الشعب الليبى يجب أن يختار قادته.

وتقول الوكالة الأمريكية إن موسكو تضغط على المشير خليفة حفتر «لدعم منافسه فى السباق سيف الإسلام، فيما سيكون تحالفهما مزيجًا انتخابيًا لا يُهزم». ونقلت عن مصادر أخرى فى ليبيا- لم توافق على ذكر اسمها- أن حفتر (77 عامًا)- يريد نفسه التنافس على الرئاسة. وأشارت إلى تصريح للقائد العام باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسمارى عن الانتخابات بـ: «لم نقرر بعد، فالوضع مرهون بالقاعدة الدستورية التى تجرى على أساسها الانتخابات وقانون الانتخاب، وكلاهما لم يصدر حتى الآن». وتجنب «المسمارى» أى تلميح إلى أن «حفتر» يتعرض لضغوط لدعم سيف الإسلام، قائلًا إنه ليس لديه معلومات عن الأمر، وإن أحدا لم يعلن ترشحه حتى الآن.

وترى «بلومبرج» أن المنافسة الانتخابية فى ليبيا تسير على خط رفيع فاصل بين استعادة الاستقرار وإعادة إشعال العنف، وتتجاوز الرهانات السيطرة السياسية فقط إلى المصالح الاقتصادية، حيث تمتلك شركة إينى الإيطالية وتوتال الفرنسية وريبسول الإسبانية حصصًا فى النفط. وتابعت: «على الرغم من سحب هذه الشركات موظفيها إلى الخارج بعد محاولة إجراء انتخابات برلمانية فى عام 2014 مما أدى إلى تصعيد الصراع. فإن شركة الطاقة الروسية غازبروم موجودة أيضًا فى ليبيا».

وقال شخص مقرب من الكرملين إن بوتين شعر بالرعب من طريقة مقتل القذافى، وإن الرئيس الروسى يعتبر ليبيا «قضية شخصية للغاية ويشعر بالمسؤولية تجاه سيف الإسلام».

وتذهب الوكالة إلى أنه فى حال نجحت «حيلة الكرملين»، فإنها ستعزز نفوذ روسيا فى الشرق الأوسط بعد أن نجح بوتين فى التدخل لدعم بشار الأسد فى سوريا، مضيفة: «فى حين أنه دعم أيضًا القادة الاستبداديين فى فنزويلا وبيلاروسيا، فإن إعادة حكم القذافى ستمثل الخطوة الأكثر جرأة لبوتين حتى الآن».

ومن جانبه، قال المستشار السياسى للكرملين، سيرجى ماركوف، إن روسيا «قادرة على محو ما فعله الغرب»؛ فيما لم يرد ناطق باسم الكرملين على طلب للوكالة الأمريكية من أجل التعليق على سياسة روسيا بشأن الانتخابات الليبية.

كما نقلت الوكالة عن «شخص مطلع فى العاصمة الروسية» أن موسكو تتمتع أيضًا بقبول ضمنى من إيطاليا، «التى ظلت حتى الآن أقرب إلى حكومة طرابلس المنافسة»، مضيفًا أن الإمارات وفرنسا عارضتا الخطة.

من جهتها، قالت إيرينا زفياغلسكايا، خبيرة شؤون الشرق الأوسط فى معهد الاقتصاد العالمى والعلاقات الدولية الذى تديره الدولة الروسية، إن «القوى الأخرى يجب أن تعمل مع موسكو، لأن روسيا مهتمة بتحقيق الاستقرار فى ليبيا». وأضافت: «نجح القذافى فى الحفاظ على تماسك البلاد وتجنب الفوضى والحرب الأهلية، مثل صدام حسين فى العراق».

وتعتقد الوكالة أن تصعيد سيف الإسلام «لا يروق لجهات خارجية أخرى، لأسباب أقلها أن سيف الإسلام، 49 عامًا، مطلوب لارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى. لقد كان ذات مرة وريث القذافى على ما يبدو، وإنه الآن فقط يخرج إلى دائرة الضوء بعد سنوات من الاختباء بعيدًا عن الأنظار العامة».

وقال مسؤول كبير فى أنقرة إن تركيا تعتبر فكرة عودة القذافى غير موجودة ضمن نطاق الاحتمالات، وهو الموقف ذاته الذى يتخذه المسؤولون فى الولايات المتحدة وأوروبا.

ووفق الوكالة، يمكن لقوانين الانتخابات من الناحية النظرية أن تمنع سيف القذافى من الترشح، أو تثير مشكلة ازدواج الجنسية الأمريكية الليبية لحفتر.

المستشار السياسى الروسى مكسيم شوغالى، الذى سُجن لأكثر من 18 شهرًا فى ليبيا بتهمة التخطيط لترشح سيف الإسلام للرئاسة، أجاب ردًا على أسئلة عبر البريد الإلكترونى، بأن هدف روسيا هو ضمان حكومة قوية فى ليبيا. ومع ذلك، فقد رفض فكرة التحالف بين حفتر وسيف الإسلام ووصفها بأنها «غير مرجحة حاليًا».

وقالت الوكالة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة تصدّر استطلاعًا عن فرص الترشح للانتخابات الرئاسية، أجراه معهد شوقالى للأبحاث فى فبراير الماضى، وذلك بنسبة 30%، يليه نجل القذافى بنسبة 26%، وحفتر بنسبة 15%. أما المنافس الرئيسى الآخر فتحى باشاغا «الذى وعد بصفقة أكثر عدلًا للشرق» فقد حصل على 17%.

ويرى طارق المجريسى، الزميل السياسى البارز فى برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى المجلس الأوروبى فى العلاقات الخارجية، أن روسيا تملك «نفوذًا على حفتر، لكن الضغط من خلال ترشيح سيف الإسلام سيكون خطأً فادحًا، لأن انتخابه سيشعل قتالًا كبيرًا.. وإذا فاز بأغلبية صغيرة، ستبدأ الجماعات الثورية حربًا فورية».

وأشارت «بلومبرج»، أخيرًا، إلى أن محمد القيلوشى، مساعد سيف الإسلام، لم يرد على طلبات التعليق.