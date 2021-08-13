«لو هتسيب » لمحمد حماقي تتصدر تريند يوتيوب وتحقق مليون مشاهدة في 15 ساعة

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تصدرت أغنية «لو هتسيب» للنجم محمد حماقي تريند موقع «يوتيوب»، محققة مليون مشاهدة في 15 ساعة فقط.

وكان محمد حماقي طرح مساء الخميس اغنية «لو هتسيب» والتي تعد ثاني أغنيات ألبومه الجديد «يافاتني»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وطرح كليب الأغنية على شكل رسوم متحركة.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات.. وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها.. ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي.. متتعبنيش كأنك ناوي على موتي.. وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي وليه يعني.. وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني.. عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين.. أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك.. علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني».

وكان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ويعد الألبوم أول انتاج لشركة Ki records التي بدأت انتاجاتها بالتعاون مع محمد حماقي.