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مران اليوم: تقسيمة قوية.. وكارتيرون يحفز اللاعبين استعدادًا لعبور الإسماعيلي

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مران الزمالك اليوم: تقسيمة قوية.. وكارتيرون يحفز اللاعبين استعدادًا لعبور الإسماعيلي مران اليوم: تقسيمة قوية.. وكارتيرون يحفز اللاعبين استعدادًا لعبور الإسماعيلي

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تقسيمة قوية بنهاية المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق في الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت في بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت التقسيمة تنفيذ جميع التعليمات الفنية والخططية التى تم الاتفاق والتدريب عليها من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث ظهر الجميع بصورة طيبة لمباراة الغد.

كما حرص كارتيرون ومساعدوه على إيقاف التقسيمة لتصحيح بعض الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون.

وعقب انتهاء التقسيمة عقد كارتيرون اجتماعا مع اللاعبين مرة أخرى لتحفيزهم وكذلك الإشادة بهم على الجهد المبذول خلال التدريب اليوم.

وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم الجمعة بملعب فندق معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ووجه كارتيرون رسائل تحفيزية للاعبي الزمالك أهمها ضرورة التركيز وبقوة في لقاء الغد للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المسابقة، مشددا على ثقته الكبيرة في قدراتهم وخبراتهم في التعامل مع مثل هذه المباريات الحاسمة.

وفي نهاية الجلسة شرح كارتيرون للاعبي الفريق بعض الأمور الفنية التي ينوي تنفيذها في مران اليوم استعدادا لتطبيقها في اللقاء غدا .

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في السابعة من مساء غد السبت في الجولة الثلاثين من الدوري.

المصرى اليوم

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