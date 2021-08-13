أخبار عاجلة

شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية -
لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها -
وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» -
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر -
وزيرة الصحة تبحث تسيير قوافل طبية مع منظمات المجتمع المدني ضمن «حياة كريمة» -
أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر -
بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل -
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية -
منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة -
بعد قطع العلاقات بينهما.. أبو الغيط يدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي في حالة تسجيله بمباراة ليفربول ونورويتش

Print
محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي في حالة تسجيله بمباراة ليفربول ونورويتش محمد صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي في حالة تسجيله بمباراة ليفربول ونورويتش

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول لتحقيق رقم قياسي غير مسبوق في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم « بريميرليج » غدا السبت.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة نورويتش سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساء السبت 14-8-2021 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر موقع «ليفربول إيكو» تقريرا أكد خلاله أن محمد صلاح يسعى للتسجيل في شباك نورويتش سيتي ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الخامس على التوالي.

ونجح مهاجم ليفربول في الوصول إلى شباك منافسيه في المواسم الأربعة الأخيرة خلال المباراة الأولى من الموسم- وهو إنجاز حققه أيضًا قبل محمد صلاح، تيدي شيرينجهام في توتنهام هوتسبير (1992/93- 1995/96).

بدأ محمد صلاح هذه السلسلة المثيرة للإعجاب في أول ظهور له مع النادي قبل أربع سنوات في واتفورد، حيث تخطى الحارس هيوريلهو جوميز ليضع الريدز في المقدمة 3-1 في المباراة.

مباراة ليفربول واتفورد في الدوري الإنجليزى الممتاز - صورة أرشيفية

كان الدولي المصري على قائمة الهدافين مرة أخرى في اليوم الافتتاحي لموسم 2018-2019، مما وضع فريق كلوب في المقدمة من مسافة قريبة ضد وستهام يونايتد بعد أن سجل محمد صلاح من عرضية أندي روبرتسون.

بدأ موسم 2019/20 الفائز فيه ليفربول باللقب بأناقة بعد اثني عشر شهرًا من فوزه على وست هام 4-0، حيث سجل الريدز أربعة أهداف على نورويتش سيتي في أمسية مريحة في آنفيلد.

وقام محمد صلاح بحركة قدم فعالة داخل منطقة الجزاء وسدد في الزاوية اليسرى السفلية متجاوزا الحارس تيم كرول ليضاعف تقدم الفريق.

استمرت عادة الريدز في التسجيل من أجل المتعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم الثالث في الموسم الماضي، بعد فوزه 4-3 على أرضه أمام ليدز يونايتد.

مباراة ليفربول و ليدز يونايتد في مستهل الدوري الإنجليزي الممتاز - صورة أرشيفية

عاد محمد صلاح صاحب القميص رقم 11 لليفربول إلى قمة مستواه مرة أخرى وسجل ثلاثية، بفضل ركلتي جزاء وسدد كرة قوية تجاوزت حارس ليدز إيلان موسلير.

محمد صلاح الآن لديه فرصة لدخول سجلات الأرقام القياسية إذا سجل هدفا ضد نورويتش بعد ظهر يوم السبت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب»

الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب»

أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة»

أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة»

«العناني» يبحث مع لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية آخر مستجدات الأعمال

«العناني» يبحث مع لجنة تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية آخر مستجدات الأعمال

«زراعة الاسكندرية» تكشف عن إصابات بـ «تفحم» بمحصول الذرة في برج العرب

«زراعة الاسكندرية» تكشف عن إصابات بـ «تفحم» بمحصول الذرة في برج العرب