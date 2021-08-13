المصري كيدز: «حدوتة».. «البطة الشقية»

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بطوط بطة كبيرة، بيضة كدا وجميلة راقدة على بيضها جنب البركة فى الجنينة مستنية أحلى أولاد ييجو ليها. كانت بطوط ما تقدرش تقوم وتسيب البيض بتاعها لحسن يروح مكسور، وكان؟أصحابها دايما يسلوها. بطوط بطة منظمة بتحب الهدوء وتحب دايما المكان حوليها نضيف وتزعل قوى من العصفورة وهى بتأكل أولادها، لما فوق الشجر تطير وتبهدل ليها المكان وتفضل على طول معاهم فى خناق.

أما بقى بالليل الضفدع الكبير وأولاده الصغيرين ليها دايما مزعجين بصوتهم ولعبهم. أكيد تقول البطة لا لا لا دول ناس مهملين، أنا لازم أولادى أعلمهم النظام زيى وأخليهم شاطرين ومفيش لعب ولا تنطيط زى الضفادع المجانين وأخليهم على نفسهم وبيتهم محافظين مش هقبل أبدا بأى غلط منهم أو حتى تقصير، ولازم من الأول أحط ليهم القواعد ويكونوا ليها فاهمين وبكده ها يكونوا مبسوطين.

وفى يوم من الأيام طلع البط الصغير من البيض، فرحت بطوط بيهم جدا وقالت الحمد لله كلهم بخير، وبدأت تقرب منهم وتطمن عليهم وسمتهم سوسو ولولو وتوتو وقالت ليهم القواعد التمام وإن لكلام ماما لازم نكون سامعين، وبدأت بطوط تراعى أطفالها كل يوم وتجيب الأكل وتأكلهم هى عشان محدش يبهدل المكان زى العصفور واللعب والتهريج والتنطيط كان ممنوع. نتكلم مع بعض فى هدوء. والصوت يكون واطى مش مسموع. والنوم بدرى والصحيان بدرى هو المطلوب. البط الصغير كان بيسمع الكلام. بس توتو كانت تتشاقى وبتحب التغيير وعلى طول بتبص على الضفادع وهى بتلعب ونفسها تجرى تلعب معاهم وتقول لما ماما تنام شوية هروح ألعب معاهم.

وفعلا البطة الشقية واحدة واحدة تروح مستخبية وتجرى تلعب وتتنطط وتقول ماما مش هتدرا بيا، وحبت تقلد الضفدع ونطت هوب وقعت على رجلها اتكسرت والوجع كان كبير ودموعها نازله كتير والخوف جواها كبير يا ترى هقول لماما إيه. ولما شافتها بطوط سألتها: مالك؟ قالت ليها على طول: زهقت إنى أفضل ماشية وراكى فى الطابور وبشوف الضفادع وهى بتلعب وبتعوم. حبيت أروح معاهم وأعمل زيهم.

بس عشان أنا مش متعودة على اللعب بتاعهم رجلى اتكسرت. ردت مامتها إحنا مختلفين. حجمنا كبير عنهم ومينفعش نلعب لعبهم. قالت البطة الشقية: بس لعبهم دمه خفيف وبيكونوا مع مامتهم مبسوطين وإحنا مش بنلعب خالص. سكتت البطة الكبيرة وقالت: صحيح الضفدعة كانت عاملة دوشة هى وأولادها بس فعلا كانوا مبسوطين، وعرّفت بطوط أولادها محتجين منها إنها تلعب معاهم وتسيب ليهم وقت مسموح.

ولما البطة الشقية خفت أخدتهم مامتهم وقضوا يوم فى البركة لعب وجرى وعوم، وكان دا أسعد يوم، والضفادع معاهم كانت بتعوم بعد ما اتعلمت منهم بطوط إزاى يلعبوا ويفرحوا ويكونوا مبسوطين. وفى آخر اليوم شكرت بطوط الضفدعة وقالت ليها: قضينا معاكم يوم جميل والضفدعة قالت ليها: دا احنا اللى مبسوطين أول يوم نلعب وقت كبير وجمعنا الأكل وعملنا مسؤوليات كتير، وكل دا بعد ما اتعلمت منك التنظيم. وبقت الضفدعة والبطة الكبيرة أصحاب وكمان أولادهم الصغيرين، والعصافير بقت تغنى ليهم وتطير.