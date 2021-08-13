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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركزي ههيا والإبراهيمية

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مركز طب الأسرة بكفور نجم التابع للإدارة الصحية بالإبراهيمية، والسيارات المتنقلة بمركز ومدينة الإبراهيمية، والمركز الطبي بههيا، بعد زيارته لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات وديرب نجم، لمتابعة عمل الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وتم التأكد من انتظام سير العمل، وتطعيم المواطنين من عمر ١٨ عامًا فأكثر، وكذلك تطعيم المسافرين للخارج، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالشرقية على التنظيم الجيد، وتوفير استراحات كافية للمواطنين داخل المراكز الطبية، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين عليها.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة ٩ ص حتى ٩م، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين لتلقي لقاح المستجد كوفيد١٩.

المصرى اليوم

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