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محافظ قنا يعلن عودة الملاحة النهرية عقب غرق قاطرة بنجع حمادي

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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عودة الحركة الملاحية بقناطر نجع حمادي بسلام، ومرورها من الأهوسة الملاحية، جاء ذلك عقب غرق القاطرة ناصر ٢٦١ والمحملة بحوالى 400 طن من الطين الأسواني، وغرقها بكامل حمولتها، أمام الأهوسة الملاحية بقناطر نجع حمادي الجديدة، على بعد ٣٠٠ متر من مدخل الأهوسة، نتيجة ثقب بداخلها، وهي تتبع شركة النيل للنقل النهري، حيث تم قطرها بوسطة الوحدة النهرية ناصر ٦٢ وعودة حركة الملاحة النيلية

عودة الملاحة النهرية بقناطر نجع حمادى

و كلف «الداودى» باستمرار عمل متابعة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لرصد حركة المرور الملاحية بقناطر نجع حمادي، بالإضافة إلى سرعة انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم ربط القاطرة في شمعات الانتظار لمحاولة تثبيتها بعيدا عن المسار الملاحي حتى لا تعيق حركة الملاحة النهرية .

عودة الملاحة النهرية بقناطر نجع حمادى

المصرى اليوم

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