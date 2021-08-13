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زعما توفير شقق إيجار في الساحل الشمالي .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي ارتكبا 16 واقعة نصب

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زعما توفير شقق إيجار في الساحل الشمالي .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي ارتكبا 16 واقعة نصب زعما توفير شقق إيجار في الساحل الشمالي .. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي ارتكبا 16 واقعة نصب

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص، وسيدة، لديهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة، لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين وارتكاب 16 واقعة نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أفادت التحريات بأن المتهم الأول ينشئ إعلانات وهمية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى تتضمن قدرته على توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار أقل من مثيلتها بمنطقة الساحل الشمالي، وتواصل «الثانية» مع المجنى عليهم وطلب استكمال الإجراءات عقب إيهامهم بأنها موظفة خدمة عملاء بإحدى الشركات السياحية، وتلقيهما مبالغ مالية عن طريق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول كمقدم للتعاقد.

وذكرت التحريات أنه عثر بحوزتة المتهمين على 6 هواتف محمولة، بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهما الوقائع المشار إليها، كما ضُبط بإرشادهما مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وإنفاق باقي المبالغ التي تحصلا عليها.

اتُخذت الإجراءات القانونية، حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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