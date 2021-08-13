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المصري كيدز: النصائح الذهبية لعلاج الخوف لدى الأطفال.. تجنبى أسلوب الترهيب بالأشباح

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المصري كيدز: النصائح الذهبية لعلاج الخوف لدى الأطفال.. تجنبى أسلوب الترهيب بالأشباح المصري كيدز: النصائح الذهبية لعلاج الخوف لدى الأطفال.. تجنبى أسلوب الترهيب بالأشباح

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يشعر كثير من الأطفال بالخوف من الظلام والأماكن المغلقة ويتخيلون أشياء غير طبيعية، وفى بعض الحالات يرجع السبب إلى الأسرة، التى تستمر فى تهديد الطفل بأشياء خيالية مثل الأشباح أو الأشخاص غير الطبيعيين.

يرى المختصون فى علم نفس الأطفال أن الطفل فى السنة الأولى قد يُبدى علامات الخوف عند حدوث ضجة مفاجئة، أو سقوط شىء بشكل مفاجئ، ويخاف الطفل من الغرباء، اعتبارًا من الشهر السادس تقريبًا.

وهناك أطفال يخافون من الحيوانات والسيارات والمياه، وتختلف شدة الخوف تبعًا لشدة تخيل الطفل، فكلما كان أوسع تخيلًا كان أكثر تخوفًا.

وأرجع مختصون أسباب الخوف لدى الطفل إلى:

1- تخويف الأمهات الطفل بالأشباح، أو الغول، أو الظلام، أو المخلوقات الغريبة.

2- دلال الوالدين المفرط، وقلقهما الزائد، وتحسسهما الشديد.

3- تربية الطفل على العزلة، والانطوائية، والاحتماء بجدران المنزل.

4- مشاهدة أفلام الرعب والكارتون غير المناسبة لسنه، لذا يجب مراقبة المحتوى الذى يشاهده الطفل.

ولعلاج الخوف عند الطفل، على الوالدين مراعاة:

1- عدم تخويف الطفل عند البكاء أو النوم واستخدام أسلوب الترهيب بالأشباح والحرامى.

2- التحدث مع الطفل عن الأشياء التى يخشاها والتحدث عن الأمور ببساطة.

3- عدم الاستهزاء بمشاعر الطفل ومحاولة احتوائه بالحضن وإظهار الحب.

4- إذا كان يخاف الظلام فلا بأس بمداعبته بإطفاء النور ثم إشعاله.

5- مشاركة الطفل غرفة النوم عند شعوره بالخوف ليطمئن ويتغلب على شعوره.

المصرى اليوم

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