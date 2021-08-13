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المصري كيدز: نصائح مثالية لرضاعة طبيعية

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المصري كيدز: نصائح مثالية لرضاعة طبيعية المصري كيدز: نصائح مثالية لرضاعة طبيعية

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عندما تنتهى إجازة الوضع، والعودة إلى العمل مجدداً، تقع الأم فى حيرة بشأن كيفية إرضاع طفلها رضاعة طبيعية آمنة، وأحيانا تكون عودة الأم إلى العمل عائقًا بشأن عدم قدرتها على الجمع بين العمل والرضاعة الطبيعية، وينصح الأطباء بـ«شفط» و«تخزين» حليب الأم وإعطائه لصغيرها أثناء ساعات العمل.

تقول الدكتورة غادة سيد، استشارى طب الأطفال، استشارى دولى الرضاعة الطبيعية والتغذية العلاجية: «الرضاعة الطبيعة مفيدة جدا لصحة الطفل، نظرا لأن حليب الأم يحمى الطفل من الأمراض، ويجب على الأم ألا تتوقف عن الرضاعة الطبيعية».

واقترحت «غادة»، على الأمهات الاستعداد قبل الرجوع إلى العمل بأسبوعين على الأقل، والبدء بتعصير الحليب باليد أو بشفاط يدوى أو كهربائى، بعد الرضاعة، لجمع كمية جيدة من الحليب لتجميدها إذا رغبت فى ذلك، ما يجعلها مطمئنة بأن لدى طفلها الكثير من الطعام أثناء غيابها.

المصري كيدز

وقدمت الدكتورة غادة نصائح ومعلومات مهمة لابد من معرفتها عند اختيار هذه الطريقة لإرضاع طفلك، أولا يجب تخزين الحليب فى برطمانات معقمة (بغليها فى لمدة 10 دقائق) أو فى سرنجات 50 سم أو فى أكياس مخصصة لتخزين الحليب وكتابة تاريخ وساعة تجميع الحليب ووضعها فى الفريزر لتخزينها، لتستخدمى الأقدم أولاً، ومن الأفضل أن تحتفظى بالحليب فى الثلاجة طالما أن طفلك سوف يستخدمه فى خلال خمسة أيام، وعند شفط الحليب، خلال تواجدك فى مكان عملك، يجب حفظه فى البراد؛ ثم نقله إلى المنزل بشرط وضعه فى حافظة تحتوى على ثلج، وإذا لم يتوفر لكِ ثلاجة ضعيه فى كولمان صغير مع مكعبات الثلج حتى تصلى إلى المنزل، فالحفظ بهذه الطريقة يحافظ على لمدة ٢٤ ساعة.

المصرى اليوم

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