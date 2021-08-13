"المطلق": يجوز تكرار الرؤية الشرعية.. وللمخطوبة الحق فيها مثل الخاطب

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أكد أن النبي أمر بها

نبَّه المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حاجة الفتاة إلى رؤية الخاطب كما الرجل، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرؤية الشرعية مستحبة، وقد أمر بها النبي ﷺ الصحابة؛ لأنها سبب في التوفيق بين الزوجَيْن.

ولفت في برنامج فتاوى على القناة السعودية إلى جواز تكرار الرؤية الشرعية في الخطبة مرات عدة.

وقال: "يجوز رؤية الفتاة مرات عدة إذا تحرج الخاطب في المرة الأولى؛ وطلب رؤيتها مرة أخرى".

وأضاف: "الفتاة في حاجة هي أيضًا لرؤية الخاطب؛ لذلك أمر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- المرأة بأن تنظر للرجل؛ لأن لها حق مثل الخاطب". مشيرًا إلى أن عمر -رضي الله عنه- نهى عن تزويج المرأة الرجل الدميم؛ لأنها تحب الجمال كما يحب الرجال ذلك.

ولفت "المطلق" إلى أنه لا خلاف بين العلماء في النظر إلى وجه المرأة وكفَّيْها، وأجاز بعضهم النظر إلى شعرها.