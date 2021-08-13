"تعليم الباحة" يركب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بتكلفة 1.3 مليون ريال

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لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات استعداداً للعام الدراسي الجديد

أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وفي التفاصيل، أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن المشروع يأتي امتداداً للدعم غير المحدود من مقام وزارة التعليم للمدارس والإدارات الرامي نحو الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات؛ بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني.

وقدم "الزهراني" شكره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على حرصها وجهودها المتواصلة نحو متابعة التنفيذ، وكذلك قدم شكره للشركة المنفذة لحرصها على إنجاز المشروع في الوقت المناسب.



بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية علي عواض الغامدي أن المشروع في مرحلته الثانية قد استمر لمدة 180 يوماً، وهدف تحديداً إلى استغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية بتركيبها فقط على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وفي الساحات والممرات بالنسبة لمدارس البنين، مشيراً إلى أن النظام يسمح بالرجوع للتسجيلات لمدة شهر كامل في حال وقوع أي حادث أو أي عمل يتطلب متابعته، منوهاً بالدعم والمتابعة والتوجيه المستمر للمدير العام للتعليم، ومقدماً شكره لمديري ومديرات المكاتب والمدارس ومنسقي ومنسقات السلامة في مكاتب التعليم على تعاونهم مع إدارة الأمن والسلامة والشركة المنفذة للمشروع.