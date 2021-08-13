أخبار عاجلة

شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية -
لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها -
وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» -
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر -
وزيرة الصحة تبحث تسيير قوافل طبية مع منظمات المجتمع المدني ضمن «حياة كريمة» -
أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر -
بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل -
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية -
منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة -
بعد قطع العلاقات بينهما.. أبو الغيط يدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم الباحة" يركب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة بتكلفة 1.3 مليون ريال

Print
لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات استعداداً للعام الدراسي الجديد

أنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة المرحلة الثانية من تركيب 1100 كاميرا مراقبة في 137 مدرسة للبنين والبنات على مستوى المنطقة بتكلفة زادت عن مليون وثلاثمائة ألف ريال.

وفي التفاصيل، أشار المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أن المشروع يأتي امتداداً للدعم غير المحدود من مقام وزارة التعليم للمدارس والإدارات الرامي نحو الاستعداد الأمثل للعام الدراسي الجديد من خلال توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها تتوفر معها متطلبات السلامة وحماية ما تحويه المباني المدرسية من تجهيزات وأدوات ومقدرات؛ بما يساعد على إيجاد بيئة مدرسية تعين الطلبة على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في مسيرتهم الدراسية ومستقبلهم المهني.

وقدم "الزهراني" شكره لإدارة الأمن والسلامة المدرسية على حرصها وجهودها المتواصلة نحو متابعة التنفيذ، وكذلك قدم شكره للشركة المنفذة لحرصها على إنجاز المشروع في الوقت المناسب.


بدوره، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية علي عواض الغامدي أن المشروع في مرحلته الثانية قد استمر لمدة 180 يوماً، وهدف تحديداً إلى استغلال التقنية الحديثة لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المباني التعليمية بتركيبها فقط على الأسوار الخارجية لمدارس البنات وفي الساحات والممرات بالنسبة لمدارس البنين، مشيراً إلى أن النظام يسمح بالرجوع للتسجيلات لمدة شهر كامل في حال وقوع أي حادث أو أي عمل يتطلب متابعته، منوهاً بالدعم والمتابعة والتوجيه المستمر للمدير العام للتعليم، ومقدماً شكره لمديري ومديرات المكاتب والمدارس ومنسقي ومنسقات السلامة في مكاتب التعليم على تعاونهم مع إدارة الأمن والسلامة والشركة المنفذة للمشروع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية

شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية

لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها

أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش

أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش

رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي

رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي