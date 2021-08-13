بحوزتهم أسلحة وحشيش وهيروين .. القبض على 5 متهمين بالإتجار بالمخدرات في المنوفية

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ضبطت أجهزة الأمن، الجمعة، تشكيل عصابي ضم 5 متهمين، تخصص نشاطه في الاتجار بالمخدرات، بالمنوفية، وبحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى مديرية أمن المنوفية قيام 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بشقة سكنية مستأجرة بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 قطع أسلحة نارية نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وسلاحين أبيض «سنجة» وكمية من مخدري الهيروين والحشيش وميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

بمواجهتهم عترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للتواصل مع عملائهم.