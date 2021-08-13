أخبار عاجلة

شاهد.. أمطار رعدية متوسطة على "الطائف" وغزيرة على الشفا السياحية -
لجان تفتيش الاتحاد الخليجي تتفقد منشآت البصرة للتأكد من جاهزيتها -
وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك» -
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر -
وزيرة الصحة تبحث تسيير قوافل طبية مع منظمات المجتمع المدني ضمن «حياة كريمة» -
أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر -
بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل -
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لمهندسي وحدة المتغيرات المكانية -
منعا لعشوائية التصوير.. محافظة القاهرة تبرر فرض رسوم تصوير في شوارع العاصمة -
بعد قطع العلاقات بينهما.. أبو الغيط يدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تسمم طفلة تناولت «بنزين» وعامل بـ«سم فئران» بطريق الخطأ بسوهاج

Print
تسمم طفلة تناولت «بنزين» وعامل بـ«سم فئران» بطريق الخطأ بسوهاج تسمم طفلة تناولت «بنزين» وعامل بـ«سم فئران» بطريق الخطأ بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب اليوم عامل بحالة إعياء شديد وقىء عقب رشه المنزل ب«سم فئران» وتناوله الطعام دون غسل يديه بدائرة مركز سوهاج، فيما أصيبت طفلة أخرى بأعراض التسمم عقب تناولها «بنزين» بطريق الخطأ أثناء لهوها بالمنزل بدائرة مركز جزيرة شندويل.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بدائرة مركز سوهاج، تبلغ من المستشفى العام، بوصول عبدالموجود خليفة «27 سنة- عامل» إلى المستشفى مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة فسفورية.

وأفاد والده «60 سنة- عامل» بقيام نجله المذكور برش المنزل ب«سم فئران» وتناوله الطعام دون غسل يده مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك..

وفى مركز جزيرة شندويل، تبلغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول الطفله أيمان. أ. ح «عامين» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفي مصابه بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة بترولية، وأفادت والدتها نجلاء. ف. ف «28 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل أحتست مادة بتروليه «بنزين» بطريق الخطأ مما أدي لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك»

وزيرة الثقافة نشهد حفل تخرج أول دفعة من مشروع «ابدأ حلمك»

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

وزيرة الصحة تبحث تسيير قوافل طبية مع منظمات المجتمع المدني ضمن «حياة كريمة»

وزيرة الصحة تبحث تسيير قوافل طبية مع منظمات المجتمع المدني ضمن «حياة كريمة»

أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر

أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر