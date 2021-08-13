تسمم طفلة تناولت «بنزين» وعامل بـ«سم فئران» بطريق الخطأ بسوهاج

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أصيب اليوم عامل بحالة إعياء شديد وقىء عقب رشه المنزل ب«سم فئران» وتناوله الطعام دون غسل يديه بدائرة مركز سوهاج، فيما أصيبت طفلة أخرى بأعراض التسمم عقب تناولها «بنزين» بطريق الخطأ أثناء لهوها بالمنزل بدائرة مركز جزيرة شندويل.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط المباحث، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بدائرة مركز سوهاج، تبلغ من المستشفى العام، بوصول عبدالموجود خليفة «27 سنة- عامل» إلى المستشفى مصاباً بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة فسفورية.

وأفاد والده «60 سنة- عامل» بقيام نجله المذكور برش المنزل ب«سم فئران» وتناوله الطعام دون غسل يده مما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب فـي ذلك..

وفى مركز جزيرة شندويل، تبلغ من مستشفى سوهاج الجامعى، بوصول الطفله أيمان. أ. ح «عامين» وتقيم بدائرة المركز إلى المستشفي مصابه بحالة إعياء وقيئ إدعاء تناول مادة بترولية، وأفادت والدتها نجلاء. ف. ف «28 سنة- ربة منزل»، أنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل أحتست مادة بتروليه «بنزين» بطريق الخطأ مما أدي لإصابتها ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.