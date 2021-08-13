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برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام

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بكلية الآداب بجامعة الملك سعود

برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام

عقدت لجنة الاحتفال بذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك سعود اجتماعها التحضيري الأول برئاسة الدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل، رئيسة القسم والمشرفة على لجنة الاحتفال، أمس الخميس، في قاعة مجلس القسم.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة عهود الشهيل، رحبت فيها بأعضاء وعضوات اللجنة، موضحة أهمية المناسبة وتكثيف الجهود والاستعدادات لإخراجها بما يليق بالقسم والجامعة على مدى نصف قرن من العطاء والإنجاز العلمي والأكاديمي والبحثي والثقافي والاجتماعي. بعد ذلك تمت مناقشة مقترحات بعض الأعضاء والعضوات لطبيعة ونوعية فعاليات الاحتفالية وتشكيل اللجان والتوصية بعقد الاجتماعات القادمة وفق الإنجازات المطلوبة مسبقًا.

برئاسة عهود الشهيل.. اجتماع تحضيري للاحتفال باليوبيل الذهبي لقسم الإعلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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