البكرة "اندفاع" تخطف نجومية مساء سادس أيام المهرجان

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في سادس أيام مهرجان ولي العهد.. في نسخته الثالثة

خطفت البكرة "اندفاع" لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، نجومية الأشواط المسائية في سادس أيام مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقامة حالياً على أرض ميدان الهجن بالطائف، بتسجيلها أفضل توقيت وصول، في زمن قدره (4:26.2 دقيقة)، وفوزها بنوماس الشوط السابع.

فيما جاءت نتائج المركز الأول للأشواط الـ 12 على النحو التالي: "صيتة" لهجن العاصفة، "شاهين" لمسعود حمد الجفران، "شواهين" لهجن العاصفة، "عز" لصالح ضيف الله علي البريكي، "إنجاز" للشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، "حطاب" لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، "مغير" لحمد جارالله علي حسين البريدي، "الفايزة" لسعادة أحمد سلطان الحلامي، "سمو" لشليويح صلفيق مناحي الشمري، "كفا" لسليمان عبدالله حمد بن سليم، و"عاني" لفهيد بن مسعود راشد المري.

4 دقائق و26 ثانية

حققت البكرة "اندفاع" لمالكها الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، أسرع توقيت في السباقات المخصصة لفئة الحقايق "بكار وقعدان"، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي، واختتمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، والذي يحتضنه ميدان الطائف للهجن.

وفازت البكرة "اندفاع" اليوم الجمعة، بنتيجة الشوط السابع خلال الفترة المسائية، وقطعت مسافة الشوط البالغة 3 كيلومترات، خلال 4 دقائق و 26 ثانية، حيث يُعد التوقيت الذي حققته البكرة، أسرع توقيت لفئة الحقايق "بكار وقعدان"، من بين 84 شوطاً، بمسافة 3 كيلومترات لكل شوط.

وحلت في المركز الثاني كأسرع توقيت، ضمن الفئة نفسها، البكرة "التماس" لمالكها سلطان يعقوب السعيدي، بتوقيت 4:30 دقيقة، خلال فوزها بالشوط الخامس من الفترة الصباحية ليوم الأربعاء، كما حقق القعود "المتحد" لمالكه محمد راشد المري، ثالث أسرع توقيت بـ4:31 دقيقة، خلال فوزه بالشوط الثامن من الفترة ذاتها.

