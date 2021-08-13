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"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان

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"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان "التعاون الإسلامي" تدعو لوقف العنف واللجوء إلى الحوار لاستقرار أفغانستان
طالبت بتسريع التفاوض لإنهاء الصراع وإحلال السلام الدائم

دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الأطراف الأفغانية إلى إنهاء العنف وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وتسريع عملية التفاوض من أجل إنهاء الصراع في أفغانستان.

كما دعت المنظمة جميع الأطراف إلى العمل من أجل تحقيق المصالحة وإحلال السلام الدائم في أفغانستان من أجل رفاهية وازدهار الشعب الأفغاني.

وأكدت حرص المنظمة واستعدادها لمواصلة جهود الإسهام في عملية السلام والمصالحة والتنمية في أفغانستان بما يضمن عودة الاستقرار إلى البلاد.

وجددت الأمانة العامة الالتزام الراسخ لمنظمة التعاون الإسلامي بدعم عملية السلام والمصالحة الشاملة التي تقودها أفغانستان وتمتلك زمامها من أجل تحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية، وذلك في إطار المصالحة والتوافق الوطني في أفغانستان.

وتستذكر الأمانة العامة القرارات الصادرة عن اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة بالوضع في أفغانستان، إضافة إلى إعلان مكة الصادر في 11 يوليو 2018 عن المؤتمر الدولي للعلماء حول السلام والاستقرار في أفغانستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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