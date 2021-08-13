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الرحلة الثالثة القادمة من لمطار الغردقة تقل 526 سائح

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تواصلت الرحلات الجوية المنتظمة القادمة من موسكو علي مطار الغردقة الدولي والتي تقل سائحين روس وذلك علي متن طائرات الخطوط الجوية الروسية حيث استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة رحلة جوية اقلت نحو ٥٢٦ سائح روسي.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات الـ Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب ومن المقرر أن تسير الخطوط الجوية الروسية ٥ رحلات منتظم بين موسكو والغردقة و٥ رحلات اخري مع شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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