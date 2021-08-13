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«صحة السويس»: انطلاق سيارة متنقلة لتطعيم لقاح كورونا بقرى العين السخنة

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«صحة السويس»: انطلاق سيارة متنقلة لتطعيم لقاح كورونا بقرى العين السخنة «صحة السويس»: انطلاق سيارة متنقلة لتطعيم لقاح كورونا بقرى العين السخنة

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صرح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس عن إطلاق خدمة جديدة لتلقي المواطنين للقاح من خلال سيارة متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا والسوم توجد السياره المتنقله في ستيلا دى مارى بالعين السخنة وتخدم القرى السياحيه والفنادق الموجوده بتلك المنطقه، وذلك على مدار اليوم الجمعه وعلى المواطنين التسجيل في موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg

وسوف يتم اعطاء اللقاح للمواطنين فور التسجيل، وعليهم التوجهه فوراً لسيارة التطعيمات لأخذ اللقاح دون انتظار دور أو ميعاد، كما تقدم السيارة خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الاساسية بتوسعة دائرة المستفدين من تلقي اللقاح بجانب المراكز الثابته بالمحافظة تنفيذآ لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وتحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

المصرى اليوم

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