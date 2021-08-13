بعد سيطرتها على ثاني وثالث أكبر المدن أفغانستان .. تعرف على خريطة سيطرة «طالبان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأيام الماضية تقدم متسارع لحركة طالبان في أجزاء كبيرة من أفغانستان، حتى أستطاعت السيطرة على قندهار وهرات ثاني وثالث أكبر المدن الأفغانية كما أنهم أصبحوا يسيطروا على المزيد من الأراضي أكثر من أي وقت مضى منذ الإطاحة بهم من السلطة في عام 2001.

وشدد مقاتلو حركة طالبان قبضتهم على أفغانستان اليوم الجمعة وانتزعوا السيطرة على ثاني وثالث أكبر مدينتين في البلاد فيما أثار المخاوف من احتمال تعرض العاصمة كابول لهجوم خلال أيام، وساهم الانسحاب الامريكي من أفغانستان في تشجيع حركة طالبان على تنفيذ المزيد من العمليات بهدف التقدم.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن هناك مخاوف من إمكان قيام طالبان بتحرك يستهدف كابول في غضون أيام لكن واشنطن تأمل في أن تبدي قوات الأمن الأفغانية قدرا أكبر من المقاومة مع اقتراب المسلحين من العاصمة.

وتشمل المدن الخاضعة الآن لسيطرة طالبان قندهار وهرات ولاشكر جاه وغزنة، التي تبعد 150 كيلومترًا فقط عن كابول، كما يقترب مقاتلو طالبان من مدينة مزار الشريف.

ومثل استيلاء طالبان على قندهار في الجنوب وهرات في الغرب إثر اشتباكات على مدى أيام ضربة مدمرة للحكومة في الوقت الذي يتحول فيه تقدم طالبان إلى هزيمة منكرة لقوات الأمن، لتسيطر الحركة على ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان.

وبين المدن الرئيسية في أفغانستان، لا تزال الحكومة تسيطر على مزار الشريف في الشمال وجلال اباد قرب الحدود الباكستانية في الشرق بالإضافة إلى كابول.

وردا على تقدم طالبان قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» يوم الخميس إنها سترسل نحو 3000 جندي إضافيين خلال 48 ساعة للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية.

وقالت بريطانيا إنها سترسل نحو 600 جندي لمساعدة مواطنيها على المغادرة وقالت سفارات أخرى من بينها سفارتا هولندا وألمانيا وجماعات إغاثة إنها تعمل أيضا على إجلاء موظفيها.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في أفغانستان. وذكرت الأمم المتحدة أن هجوم طالبان على كابول سيكون له «أثر كارثي على المدنيين» لكن لا يوجد أمل يذكر في التوصل إلى إنهاء القتال من خلال التفاوض مع تصميم مقاتلي طالبان على ما يبدو على تحقيق نصر عسكري.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أسرا تقيم في خيام في حديقة بكابول بلا مأوى بعد أن هربوا من العنف في مناطق أخرى من البلاد. وقال مسؤولون أمنيون إن طالبان سيطرت أيضا على بلدتي لشكركاه في الجنوب وقلعة ناو في الشمال الغربي. وقال مسؤولون إن فيروز كوه عاصمة إقليم غور بوسط البلاد استسلمت دون قتال.

وسيطر المتشددون، الذين يقاتلون لهزيمة الحكومة وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية، على 14 من عواصم الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34 منذ السادس من أغسطس.

وقال مسؤول إنه بعد الاستيلاء على هرات، اعتقل المسلحون القائد المخضرم إسماعيل خان، مضيفا أنهم وعدوا بعدم إيذائه هو وغيره من المسؤولين الذين تم أسرهم.

وأكد متحدث باسم طالبان اعتقال خان الذي كان يقود المقاتلين ضد طالبان.

أثارت سرعة الهجوم في الوقت الذي تستعد فيه القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة لإكمال انسحابها بنهاية هذا الشهر اتهامات متبادلة بشأن قرار الرئيس جو بايدن سحب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الإطاحة بطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

وقال بايدن هذا الأسبوع إنه لم يندم على قراره مشيرا إلى أن واشنطن أنفقت أكثر من تريليون دولار في أطول حرب أمريكية وخسرت الآلاف من الجنود.

وتمثل خسارة قندهار ضربة قوية للحكومة. وتعد قندهار معقل حركة طالبان التي ظهرت عام 1994 وسط فوضى الحرب الأهلية.

واتصل وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن بغني يوم الخميس وأبلغاه أن الولايات المتحدة ما زالت حريصة على أمن أفغانستان.

ويأتي تقدم «طالبان» في أفغانستان على خلفية سحب الناتو قواته من هذا البلد، بعد تواجد مستمر لـ20 عاما.

ورصد موقع الـ «بي بي سي» خريطة سيطرة كل من الحكومة الأفغانية وحركة طالبان على الأراضي الأفغانية، بعد أسابيع من المعارك، ويظهر نطاق سيطرة طالبان باللون الأحمر، فيما يظهر سيطرة القوات الأفغانية باللون الأزرق، اما المنطقة البرتقالية فهي أراضي متنازع عليها.

خريطة سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية

كما رصد موقع «LIVE MAP» سيطرة حركة طالبان على الأراضي الأفغانية ويظهر ذلك باللون الأخضر.