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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على مسؤولين بوزارة الداخلية الكوبية ووحدة عسكرية، بسبب ما وصفتها بحملة الكوبية على المتظاهرين الشهر الماضي.

وحسب رويترز، أوضحت الوزارة أنها فرضت عقوبات على «روماريكو فيدال سوتومايور جارسيا»، و«بيدرو أورلاندو مارتينيز فرنانديز»، و«تروباس دي بريفينسيون» بوزارة القوات المسلحة الكوبية، بحسب وكالة «رويترز».

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة: «يسلط عمل اليوم الضوء على مرتكبي الجرائم الإضافيين المسؤولين عن قمع دعوات الشعب الكوبي إلى الحرية واحترام حقوق الإنسان».

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت إدارة بايدن، فرض عقوبات إضافية على كوبا، في الوقت الذي تسعي فيه إلى خطط لتوسيع الوجود الدبلوماسي الأمريكي وتوفير خدمة الإنترنت للدولة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة.

واستهدفت العقوبات المفروضة بموجب «قانون ماجنيتسكي»- الذي يسمح للولايات المتحدة بالسعي لعقوبة مالية ضد منتهكي حقوق الإنسان- الشرطة الكوبية جنبًا إلى جنب مع رئيسها «أوسكار كاليخاس فالكارس»، ونائبه «إيدي سييرا أرياس».

وتجمد العقوبات أي أصول خاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وتمنع سفر المسؤولين إلى الولايات المتحدة، ولكن نظرًا للحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، فإنها تقدم إدانة رمزية أكثر من توفير قيود عملية. وتأتي في أعقاب عقوبات مماثلة فُرضت على «ألفارو لوبيز مييرا»، وزير الدفاع الكوبي، وكذلك على وحدة القوات الخاصة المعروفة باسم الدبابير السوداء «Black Wasps».

واندلعت احتجاجات الشهر الماضي في العاصمة هافانا ومناطق أخرى، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها كوبا، ومع ارتفاع قياسي في الإصابات بفيروس كورونا.

وألقى الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل باللوم في الاضطرابات على الولايات المتحدة، التي شددت في السنوات الأخيرة الحظر التجاري المفروض على الجزيرة منذ عقود. وقال كانيل إن العديد من المحتجين كانوا مخلصين ولكن تم التلاعب بهم من خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي التي نظمتها الولايات المتحدة.

وتشهد كوبا أصعب أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى السابق ، ومنذ بداية جائحة كورونا اضطر الكوبيون إلى الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الطعام، ومواجهة نقص الأدوية، مما أدى إلى زيادة الاحتقان بين مختلف الطبقات الاجتماعية.

المصرى اليوم

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