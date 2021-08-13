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قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتشغيل رحلة خاصة اليوم على متن طائرة مصر للطيران رقم MS 3201، طراز البوينج B737_800 لنقل بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الإمارات العربية المتحدة من بلجراد إلى دبي، عقب انتهاء معسكره التدريبي في صربيا، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقد أعرب مسؤولو المنتخب الإماراتي عن سعادتهم بالتواجد على طائرات مصر للطيران، لما تتميز به من رفاهية وتطور وخدمة متميزة وحفاوة وترحاب .

هذا وقد أنهى فريق عمل الرحلات الخاصة بمصر للطيران جميع الإجراءات لسفر منتخب الإمارات في الاتجاهين، سواء في رحلة الذهاب يوم ٧ أغسطس الماضي إلى بلجراد أو رحلة العودة اليوم إلى دبي.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قامت هذا الشهر أيضا بتشغيل رحلة خاصة لنقل فريق الهلال السعودي في الاتجاهين لخوض معسكر تدريبي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

مصرللطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

مصرللطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا