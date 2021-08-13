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استأنفت مبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بمديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن البرنامج الثاني الذي تنظمه المديرية من المبادرة تقدم له للالتحاق بالتسجيل في التدريب والعمل وريادة الأعمال ٣٢٠ شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات والمؤهلات، مشيرا إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني قامت بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين في التدريب والعمل وريادة الأعمال وذلك بمحافظة المنوفية على مدار ثلاثة أيام.

وأكد سعفان أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

ومن جانبه، قام على حامد الزقم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوضيح أهمية الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تقدمها مبادرة «مصر بكم أجمل» برعاية وزير القوى العاملة ومتابعته المستمرة لمدى رعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة .

في نفس السياق، أشارت عطيات أبوزيد منسق المبادرة إلى أن النائب محمود تركى بمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية شارك في تسهيل عمل اللجنة بتجميع أكبر عدد من ذوي القدرات من القرى التابعة للمحافظة، وتسهيل إنهاء بعض الأوراق لهم لمشاركتهم في المبادرة موجها الشكر لوزير القوى العاملة على هذه المبادرة التي سوف تضيء الطريق نحو تحقيق أحلام كل شباب وفتيات محافظة المنوفية من هذه الفئة.

وقالت منسق المبادرة: إن بعض ممثلي بعض الشركات حضروا لإعطائهم فرصة أكبر لاختيار أفضل النماذج من الراغبين في العمل وتوقيع عدد من العقود لمن وقع عليهم الاختيار .

وقد بلغ عدد الفتيات الراغبات في التدريب والعمل وريادة الأعمال ما يزيد على ٧٠ من مختلف الإعاقات، وتجاوز عدد الشباب من سن ١٩ سنة حتى ٤٠ سنة الراغبين في العمل أو ريادة الأعمال ١٥٠ شاباً، فضلا عن أن هناك عددًا من الصم والبكم بلغ ٣٠ شاباً وفتاة يرغبون بالعمل والتدريب، وسوف يتم تنسيق دورة تدريبية خاصة في التفصيل والخياطة بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي لمبادرة «مصر بكم أجمل».

تدريب 320 شابا وفتاة من ذوي الهمم والعزيمة ضمن مبادرة "مصر بكم أجمل" بالمنوفية