صحتك فى «لون أظافر قدمك».. «الميلونوما» الأخطر

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لم تعد قسمات الوجه وتغير لونه الدليل الوحيد على صحة الإنسان، إلى جانب التشخيص الطبى، لكن هناك مؤشرات أخرى يعول عليها الخبراء، من أبرزها الألوان العارضة أو المستديمة التى تطرأ على أظافر القدمين.

اللون الأصفر الخفيف يشير إلى الإصابة بمرض السكرى، بينما ترتبط أظافر القدم الشاحبة بإصابة صاحبها بالأنيميا وفقر الدم.

وبصفة عامة، من الممكن أن تشكل الأظافر الشاحبة باللون الأصفر علامة على ضعف الدورة الدموية والأنيميا وسوء التغذية، فى حين أن وجود نقاط بيضاء على الظفر يرتبط بنقص الزنك أو بالعدوى الفطرية.

وفى هذا السياق، كشفت الطبيبة البريطانية دينا جوهيل، المتخصصة فى طب وجراحة القدم، عن علامات خفية ودقيقة ينبغى أن نبحث عنها فى الأظافر، والتى تكشف بدورها الأمراض المختلفة التى يصاب بها الإنسان. وقدمت دليلا استرشاديا شاملا وحصريا لمجلة «فيميل»- (الأنثى)- والذى نقلته بدورها صحيفة «ديلى ميل» البريطانية أمس، حيث تكشف من خلاله عن المشكلات الصحية المرتبطة بألوان أظافر القدمين، والأعراض المشتركة التى تنم عن مخاطر محتملة.

وقالت إن هذه الأعراض يمكن أن تكون نتيجة خلل وظيفى فى الكبد أو القلب أو بسبب سوء التغذية، لذا من الأهمية بمكان أن يخضع المريض الذى يكتشف هذه الأعراض للفحص الطبى.

وأضافت أنه إذا كانت أظافر قدميك فى معظمها بيضاء يتخللها خط وردى ضيق فى أعلاها، فإن هذه حالة يطلق عليها اسم «أظافر تيرى»، موضحة أن هذه الحالة قد يكون مردها إلى التقدم فى السن، ولكنها من الممكن أن تدل على الإصابة بالسكرى وأمراض الكلى والكبد أو الرئة.

وفيما يتعلق بلون الأظافر الصفراء، فإن البقعة الصفراء قد تكون ببساطة بسبب تناول الطعام مع مكونات مثل الكركم أو التدخين أو الاستخدام المفرط لطلاء الأظافر أو حتى ترك الطلاء لفترة أطول مما ينبغى.

ولفتت الطبيبة إلى أن المرأة- ووفقا لهذا السيناريو- يمكن أن تنمو أظافر قدميها خالية من أى لون مرة ثانية، ومن ثم عليها أن تستخدم العلاجات الطبيعية مثل زيت شجرة الشاى وفيتامين «E» للتعامل مع الإصابة حال وجودها، ولكن إذا ساءت الحالة فإنها قد تكون علامة على الإصابة بالفطريات والسكرى والصدفية أو حتى اضطرابات الغدة الدرقية.

وحذرت من أن الأظافر يمكن أن تتدهور، إذا تركت دون علاج، وهكذا تصبح كثيفة ثم تتقصف، فإذا ظلت أظافرك صفراء رغم تكرار العلاج، فإن هذا علامة على أن هناك شيئا أكثر خطورة مثل سرطان الجلد.

وتابعت «جوهيل» بأن هناك حالة أخرى نادرة يطلق عليها اسم «متلازمة الظفر الأصفر»، موضحة أنها تظهر فى الأظافر دائمة الصفرة، وتقترن بالمشكلات التنفسية والليمفاوية، ومن الممكن أن تكون بسبب عوامل مختلفة تشمل: التهاب المفاصل الروماتيزمى، وتراكم السوائل بين الرئة وتجويف الصدر والأمراض التنفسية.

وفسرت أسباب زرقة الأظافر، والتى غالبا ما تكون مؤشرا على أن كمية الأكسجين التى تصل إليها غير كافية، وهى الحالة التى يطلق عليها اسم «سايانوسيس » أى «زرقة الجلد».

وحذرت الطبيبة من اللون الأسود فى أظافر القدم، حيث تعتبر «الميلونوما » أخطر أعراض الأظافر السوداء، وما ينتج عنها من الإصابة بسرطان الجلد.