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الناتو تهدد طالبان : لن نعترف بحكمكم على افغاستان

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الناتو تهدد طالبان : لن نعترف بحكمكم على افغاستان الناتو تهدد طالبان : لن نعترف بحكمكم على افغاستان

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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أن حركة طالبان عليها أن تعي أنها لن تلقى اعترافا دوليا إذا سيطرت على أفغانستان بالقوة.

وأضاف ستولتنبرج، في تصريحات إثر اجتماع مع سفراء دول الحلف في بروكسل بعد قرار واشنطن ولندن إجلاء رعاياهما من كابول: «سنحافظ على تواجدنا الدبلوماسي في كابول، وأمن أفراد الحلف يحظى بأهمية قصوى».

وأكد الأمين العام للناتو أن الحلف لا يزال على اتصال مستمر مع الأفغانية وباقي المجتمع الدولي ويواصل تقييم التطورات على الأرض، متعهدا بأن الناتو «سيحتفظ بتواجده الدبلوماسي في كابل وسيواصل تعديله عند الضرورة».

وأضاف: «يتعين على طالبان أن تدرك أن المجتمع الدولي لن يعترف بها إذا استولت على البلد بالقوة، ونحن ما زلنا ملتزمين بدعم حل سياسي للنزاع».

وشدد ستولتنبرج على أن هدف دول الناتو لا يزال يتمثل بتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم إلى الحكومة والقوات الأمنية الأفغانية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ضمان أمن عسكريي وموظفي دول الحلف على سلم الأولويات.

المصرى اليوم

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