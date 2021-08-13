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إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي في «الإسكندرية السينمائي»

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إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي في «الإسكندرية السينمائي» إطلاق اسم ضياء حسني على قاعة المركز الصحفي في «الإسكندرية السينمائي»

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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل ضياء حسني عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما على قاعة المركز الصحفي للمهرجان في الدورة ٣٧ التي تقام خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبل.

من جانبه قال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس المهرجان إن الناقد الراحل كان من أهم الداعمين والمشاركين في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث كان مسؤولًا لعدة دورات عن مسابقة الفيلم القصير التي ينظمها المهرجان.

وأكد أباظة أن إطلاق اسم الناقد الراحل على المركز الصحفي يأتي تخليدًا لذكراه وتأكيدًا على دوره الكبير في دعم الثقافة السينمائية.

المصرى اليوم

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