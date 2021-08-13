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مصرع طفل وطفلة في حادثين منفصلين بسوهاج

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مصرع طفل وطفلة في حادثين منفصلين بسوهاج مصرع طفل وطفلة في حادثين منفصلين بسوهاج

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لقى اليوم طفل مصرعه غرقا في نهر النيل بدائرة مركز طهطا، فيما لقيت طفلة مصرعها إثر إصابتها بتشنجات عصبية بدائرة مركز البلينا.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في الحادث الأول بمركز طهطا، تبلغ بغرق طفل بنهر النيل يدعى محمد. أ. م «12 سنة- تلميذ» ويقيم بدائرة مركز جهينة، وقررت شقيقته بسمه. أ «27 سنة- ربة منزل» وزوجها أحمد. ع. أ «36 سنة- عامل» ويقيمان بذات الناحية، أنه أثناء تواجدهما بأحدي المتنزهات المجاورة لنهر النيل دائرة مركز طهطا وبصحبتهما الطفل المذكور وحال لهوه أنزلقت قدمه وسقط بالنهر مما أدي لغرقه، ونفيا الشبهة الجنائية.

وفى مركز البلينا، تبلغ بوصول الطفله منة محمود «8 سنوات» إلى المستشفى المركزى جثة هامدة، وأفاد والدها «30 سنة – سائق» ويقيم بدائرة المركز، أنه أثناء تواجد نجلته بالمنزل إنتابتها حالة إعياء وقام بنقلها إلى المستشفي إلا أنها توفيتز

وأضاف بأنها تعاني من تشنجات عصبية، ونفي الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة تشنجات عصبية أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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