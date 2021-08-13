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الرقابة على المنشطات حاضرة في مباراة النصر وضمك

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الرقابة على المنشطات حاضرة في مباراة النصر وضمك الرقابة على المنشطات حاضرة في مباراة النصر وضمك

الرقابة على المنشطات حاضرة في مباراة النصر وضمك

سبق– الرياض: أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة للرقابة على المنشطات في مباراة النصر ونظيره ضمك، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة النصر وضمك، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار إلى أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار؛ مما يعني أن كافة اللاعبين معرضون للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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