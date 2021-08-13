تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات "صيف عسير 2021" تنطلق

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"تركي بن طلال": المنطقة فتحت ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج صيف السعودية 21، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م، وذلك بدعم ومتابعة هيئة تطوير عسير.

وقال الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير عسير: إن منطقة عسير فتحت هذا العام ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه، وسط أجواء صيفية ممطرة ومعتدلة، مع توفير الخدمات السياحية المناسبة لزائر المنطقة من السكن والمطاعم والمقاهِي وتهيئة المواقع السياحية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتفاصيل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في كافة المواقع.

وأضاف: "هذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من جعل الأولوية دائمًا للإنسان، باعتباره أحد ركائز استراتيجية عسير المنبثقة من رؤية المملكة".

وشهدت عسير الطبيعة والأصالة والفنون انطلاقة عدداً من الفعاليات منها فعاليات حديقة سما أبها، وحديقة وممشى المليون بالمحالة، وفعالية "أرض الخيال" و"موكب عسير" و"أرض البنفسج" في حديقة أبوخيال، كما احتضنت القرى التراثية فعاليات متنوعة؛ في "كل من قصور آل أبو نقطة المتحمي وآل ينفع وغيّة والمخض والعكاس"، كما تضمنت متنزهات "الشرف والحيفة" في تنومة مراكز مغامرات وأنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعتبر نقطة تجمع وانطلاق لهواة التخييم والمشي الجبلي وركوب الدراجات والرياضات الجبلية المتنوعة.

كما ستشهد الساحة الشعبية في مدينة أبها "السيرك الإيطالي" بجانب فعالية "جيمنج شو".

