أخبار عاجلة

بعد قطع العلاقات بينهما.. أبو الغيط يدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس -
البيت الأبيض: بايدن يطلب من البنتاجون والخارجية خطط لتعديل جدول سحب القوات من أفغانستان -
أحمد موسى: الزمالك قد يكون بطلًا للدوري بعد ساعات -
أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش -
رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي -
شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها -
مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية -
«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا -
نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب -
حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات "صيف عسير 2021" تنطلق

Print
"تركي بن طلال": المنطقة فتحت ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

أطلقت الهيئة للسياحة، بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات، حزمة من الفعاليات والتجارب السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج صيف السعودية 21، الذي انطلق في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوك"، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م، وذلك بدعم ومتابعة هيئة تطوير عسير.

وقال الأمير تركي بن طلال رئيس هيئة تطوير عسير: إن منطقة عسير فتحت هذا العام ذراعيها لاستقبال السياح من كل اتجاه، وسط أجواء صيفية ممطرة ومعتدلة، مع توفير الخدمات السياحية المناسبة لزائر المنطقة من السكن والمطاعم والمقاهِي وتهيئة المواقع السياحية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بتفاصيل الإجراءات الاحترازية والبرتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في كافة المواقع.

وأضاف: "هذا ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من جعل الأولوية دائمًا للإنسان، باعتباره أحد ركائز استراتيجية عسير المنبثقة من رؤية المملكة".

وشهدت عسير الطبيعة والأصالة والفنون انطلاقة عدداً من الفعاليات منها فعاليات حديقة سما أبها، وحديقة وممشى المليون بالمحالة، وفعالية "أرض الخيال" و"موكب عسير" و"أرض البنفسج" في حديقة أبوخيال، كما احتضنت القرى التراثية فعاليات متنوعة؛ في "كل من قصور آل أبو نقطة المتحمي وآل ينفع وغيّة والمخض والعكاس"، كما تضمنت متنزهات "الشرف والحيفة" في تنومة مراكز مغامرات وأنشطة ترفيهية وثقافية واجتماعية، وتعتبر نقطة تجمع وانطلاق لهواة التخييم والمشي الجبلي وركوب الدراجات والرياضات الجبلية المتنوعة.

كما ستشهد الساحة الشعبية في مدينة أبها "السيرك الإيطالي" بجانب فعالية "جيمنج شو".

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

تخييم وترفيه ومتعة.. برامج وفعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل عودة الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

غرامات وترحيل.. وزير القوى العاملة يحذر العاملة المصرية في السعودية بسبب كورونا

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

مصر للطيران تصدر تنبيهًا للمسافرين من القاهرة إلى السعودية

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري