الهلال يطرح تذاكر مباراته مع الطائي .. والبداية من 40 وحتى 550 ريالًا

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طرح نادي الهلال عبر موقعه على الإنترنت تذاكر مباراته الأولى في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الجماهير للبيع.

ويستهل حامل اللقب حملة دفاعه بمواجهة الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الطائي يوم غد السبت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في ختام منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وكشف الهلال عن أسعار تذاكر المباراة، فالبداية ستكون من 40 ريالًا وتصل حتى 550 ريالًا لفئة VIP PLATINUM.

وكانت وزارة الرياضة أجرت عدداً من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2022-2021.

وحددت الوزارة بأنه يتم حجز التذاكر عن طريق منصة إلكترونية لضمان التباعد الاجتماعي ويحدد فيها (وقت دخول الملعب، وقت الخروج ، بوابة الدخول» بوابة الخروج)، يمنع بيع التذاكر في الملعب يوم المباراة، وفي حال عدم توفر منصة إلكترونية يتم طرح التذاكر عن طريق النادي مع وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي.

والحجز سيكون عبر الرابط التالي: https://tickets.alhilal.com/ar/d/407/al-hilal-fc-x-al-taie