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طيران يدمر وجيش يستدرج.. الحوثيون يسقطون في فخ "رحبة والخنجر"

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"خسائر بشرية ومادية كبيرة" في صفوف الميليشيات بعد كسر هجوم لهم

طيران يدمر وجيش يستدرج.. الحوثيون يسقطون في فخ

تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب غربي محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوماً لميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وأجبرتها على التراجع والفرار بعد سقوط عدد من عناصرها بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما دمّر طيران التحالف تعزيزات حوثية في محيط الجبهة ذاتها، وفق "العربية.نت".

إلى ذلك، قُتل وأصيب العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال محافظة الجوف.

ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد هادي شلفط، قوله إن قوات الجيش مسنودةً بالمقاومة الشعبية استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة الخنجر الاستراتيجية شمال المحافظة، واستهدفتها.

وأوضح "شلفط"، أن المجموعة الحوثية وقعت في فخ الكمين الذي نصبه لها أبطال الجيش، وتكبّدت عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر في العتاد.

وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور بارز في المعارك؛ حيث استهدفت تعزيزات وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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