"الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا

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بحثا المستجدات ذات الاهتمام المشترك

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

