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وزارة القوى العاملة تتابع تفاصيل الإقامة الذهبية الممنوحة للأطباء المصريين بدولة الإمارات

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وزارة القوى العاملة تتابع تفاصيل الإقامة الذهبية الممنوحة للأطباء المصريين بدولة الإمارات وزارة القوى العاملة تتابع تفاصيل الإقامة الذهبية الممنوحة للأطباء المصريين بدولة الإمارات

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس «كورونا» لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن حكومة دولة الإمارات دعت جميع الأطباء المقيمين في الدولة التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحها وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن هذه اللفتة تأتي تقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول التي اظهروها في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وقالت: إن ذلك يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني (smartservices.ica.gov.ae)

المخصص للأطباء في إمارات الدولة، فيما يمكن للأطباء في إمارة دبي التقدم عبر المنصة (smart.gdrfad.gov.ae)، وسيعمل فريق مشترك من الجهات الحكومية المعنية على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

المصرى اليوم

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