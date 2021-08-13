جوارديولا يتهرب من أسئلة بشأن انتقال هاري كين إلى مانشستر سيتي

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تهرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي من أسئلة بشأن هاري كين قائلا إن قائد منتخب إنجلترا لا يزال يلعب في صفوف توتنهام ومن الخطأ الحديث عن مستقبله.

وربطت تقارير مهاجم توتنهام باحتمال الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، وقال جوارديولا للصحفيين الأسبوع الماضي إن سيتي يرغب في ضمه لكن الكرة في ملعب توتنهام.

وسيلتقي الفريقان في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز يوم الأحد.

وقال جوارديولا: «أجبت على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي السابق.. المرة السابقة كانت استثنائية. عادة لا أتحدث عن الانتقالات»، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وأكد مدرب سيتي أن لاعب الوسط كيفن دي بروين سيغيب عن بداية الموسم حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال اللعب مع بلجيكا في بطولة أوروبا بينما من المتوقع أن يشارك الوافد الجديد جاك جريليش أمام توتنهام.

وقال جوارديولا: «حالة دي بروين تتحسن من يوم إلى آخر لكنه لا يستطيع المشاركة في حصة مران كاملة. سنرى في الأيام القليلة المقبلة».

وفاز سيتي باللقب الموسم الماضي بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه لكن جوارديولا توقع منافسة أكثر قوة هذا الموسم.

وقال: «منذ وصولي إلى هنا أشعر أن كل موسم يصبح أقوى وأكثر شراسة عن السابق في وجود فرق أفضل. نبدأ تحديا جديدا في كل موسم».