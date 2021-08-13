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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، التفاصيل الخاصة بالنسخة القادمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

وتستضيف العاصمة الكاميرونية ياوندي يوم الثلاثاء المقبل مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم، التي تشهد مشاركة 32 منتخبًا.

وقال كاف، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن البطولة سقام في الفترة بين 9 يناير و6 فبراير.

وتقام مباريات البطولة في 5 مدن، هي «دوالا وياوندي وبافوسام وجاروا وليمبي».

وتقام المباراة الافتتاحية مساء الأحد 9 يناير على ملعب (أوليمبي) المبني حديثًا في العاصمة ياوندي.

ويستضيف الملعب أيضا اللقاء النهائي يوم 6 فبراير المقبل.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات، وهي:

المستوى الأول: الكاميرون (منظمة البطولة)- الجزائر (حاملة اللقب)- السنغال- تونس- المغرب- نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر- غانا- كوت ديفوار- مالي- بوركينا فاسو- غينيا.

المستوى الثالث: الرأس الأخضر- الجابون- موريتانيا- سيراليون- زيمبابوي- غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي- السودان- غينيا الاستوائية- جزر القمر- إثيوبيا- جامبيا.

وجاء تصنيف المنتخب المصري في المستوى الثاني ليتسبب في حالة من القلق لدى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري خشية وقوع الفراعنة في مجموعة نارية تتسبب في خروج المنتخب مبكرا من البطولة.