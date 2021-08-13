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غياب نجم الإسماعيلي أمام

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غياب نجم الإسماعيلي أمام الزمالك غياب نجم الإسماعيلي أمام

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تأكد غياب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة ، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك غدًا السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد حسن، عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلي الماضية، والتي جمعت الفريقين على الإسكندرية، الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعيد الدراويش خدمات حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء إيقافه، وهو ما أبعده عن مواجهة الأهلي الماضية.

المصرى اليوم

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