★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأكد غياب محمد حسن لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الزمالك، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك غدًا السبت، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب محمد حسن، عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلي الماضية، والتي جمعت الفريقين على ستاد الإسكندرية، الأربعاء الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعيد الدراويش خدمات حسين السيد، ظهير أيسر الفريق، في مباراة الزمالك بعد انتهاء إيقافه، وهو ما أبعده عن مواجهة الأهلي الماضية.