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بعد استقبال شحنات لقاح كورونا الأخيرة .. وزارة الصحة توجه رسالة للشعب المصري

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بعد استقبال شحنات لقاح كورونا الأخيرة .. وزارة الصحة توجه رسالة للشعب المصري بعد استقبال شحنات لقاح كورونا الأخيرة .. وزارة الصحة توجه رسالة للشعب المصري

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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استمرار إقبال المواطنين على مراكز تطعيمات لقاح على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، تزامنًا مع استقبال شحنات من لقاحات فيروس كورونا المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، انتشار فرق التوعية والتواصل المجتمعي التابعة للوزارة، في مراكز التطعيمات بلقاح فيروس كورونا التي تشهد كثافات وإقبال من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، لتنظيم توافد المواطنين على مراكز اللقاح تيسيرًا عليهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حرصًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشار مجاهد إلى استمرار العمل بمراكز التطعيمات في كافة أنحاء الجمهورية على مدار أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، بالإضافة إلى مواصلة العمل من خلال سيارات القوافل التي تم إطلاقها وتمركزها في المناطق التي تشهد كثافات وإقبال المواطنين.

وذكر مجاهد توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات شملت (سينوفارم، سينوفاك، استرازينيكا، سبوتنك وجونسون أند جونسون)، وذلك في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر، لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة إلى الشعب المصري بضرورة مواصلة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بالمجان، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، كما تم تخصيص 126 مركزًا لتطعيم المسافرين واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.

المصرى اليوم

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