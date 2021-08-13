الأمن يكشف تفاصيل انتحار طالبة مدينة العبور

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخلصت طالبة جامعية في مدينة العبور من حياتها للابد وقامت بإلقاء نفسها من شرفة شقتها بالطابق الخامس ما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى، لمعاتبة والدتها لها على الرسوب في 6 مواد دراسية بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ بإنتحار طالبة جامعية بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها من الطابق الخامس ما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالمعاينة تبين قيام «أ م ف» 19 سنة طالبة جامعية بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة بنها بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس، ما إدى إلى إصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ووفاتها فور نقلها للمستشفى.

وبسؤال والدة الفتاة تبين أنه أثناء معاتبتها لنجلتها لرسوبها هذا العام في 6 مواد دراسية فوجئت بقيامها بالتوجه لشباك الشقة وألقت بنفسها في الشارع ما تسبب في وفاتها متأثرة بإصابتها وتم نقلها لمستشفى العبور الخصصى وتولت النيابة التحقيق