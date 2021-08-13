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فنانة معتزلة توجه رسالة إلى نجلة : إذا بليتم فاستتروا

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فنانة معتزلة توجه رسالة إلى نجلة عمرو دياب : إذا بليتم فاستتروا فنانة معتزلة توجه رسالة إلى نجلة : إذا بليتم فاستتروا

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هاجمت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة الفنان ، وكانت تقصد نور عمرو دياب، وذلك بعد إعلان خطبتها واستعدادها للذهاب للعيش في منزل خطيبها.

وقالت «عبير» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بنت عمرو دياب وإللى بتعمله شئ مقزز ومقرف إلى أبعد الحدوووووووووووود. يا بنتى إذا بليتم فاستتروا».

عبير الشرقاوي

وأوضحت رداً على تعليقات متابعيها أن سبب الهجوم على نور عمرو دياب جاء بعدما صرحت ابنته بالانتقال والإقامة مع خطيبها قائلة: «هي قالت إنها هتنقل وتعيش مع خطيبها في بيت جديد ولما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين».

وكانت أعلنت نور دياب ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة رضا، عن خبر خطبتها من شاب بريطاني من أصول إفريقية، وفوجئ الجمهور ومتابعي نور دياب من قرارها بالانتقال للعيش في جنوب لندن برفقة خطيبها.

المصرى اليوم

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