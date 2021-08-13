فيفي عبده بعد تعرضها لوعكة صحية : «اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا»

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نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها من الساحل الشمالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، معلقة الفنانة فيفي عبده في تغريدة لها: «لا بقي يا نعيش عيشة فل لنموت احنا الكل».

واتبعت قائلة «اسكوزمي الساحل وشه مش خير عليا خالص الدكتور طلب مني امشي في الرمل والمياه ادينا مشينا في النجيلة».

وأرفقت ذلك التعليق بفيديو يحمل أغنية «يا حلو صبح يا حلو طل» للفنان محمد قنديل.

وكانت فيفي عبده مرت بوعكة صحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب «حقنة خطأ» في منطقة الظهر، وظهرت في فيديو وحكت لجمهورها ما حدث معها: «مساء الخير من مصر أم الدنيا عاوزة أقولكوا حسبي الله ونعم الوكيل في ولد إداني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية». يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل «مملكة الغجر»، مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد