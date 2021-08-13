أخبار عاجلة

أمين جازان يتفقد أعمال معالجة التشوهات البصرية بصبيا وأبوعريش -
رئيس "القريع بني مالك" يفتتح مركز لقاحات كورونا بمقر المجلس البلدي -
شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها -
مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية -
«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا -
نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب -
حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي -
فوز 22 لاعباً بـ8 طرازات فى بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية بالإسكندرية (صور) -
فاوتشي: بإمكان أمريكا السيطرة على كوفيد بحلول الربيع إذا اتسع التطعيم -
قيس سعيد: «البرلمان خطر على الدولة.. هناك فصول تُمرّر بـ150 مليون وأخرى تُحذف خدمة للوبيات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

حالة الطقس بالكويت غدا السبت 14 أغسطس

Print
حالة الطقس بالكويت غدا السبت 14 أغسطس حالة الطقس بالكويت غدا السبت 14 أغسطس

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن الطقس غدا السبت بالكويت مستمر فى موجة الحرارة الشديد والى منتصف الاسبوع مع سرعه فى الرياح من الممكن أن تحمل أتربة أو غبار إلى النصف الثانى من الاسبوع وإليكم التفاصيل :

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 34°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية

مصادر: دوريات للجيش الروسي في جيب للمعارضة بمدينة درعا السورية

«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا

«صحة السويس» تواصل الزيارات المنزلية لتطعيم غير القادرين على الحركة بلقاح كورونا

نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب

نائب مغربي: الجزائر تصدر أزماتها الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي