حالة الطقس بالكويت غدا السبت 14 أغسطس

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن الطقس غدا السبت بالكويت مستمر فى موجة الحرارة الشديد والى منتصف الاسبوع مع سرعه فى الرياح من الممكن أن تحمل أتربة أو غبار إلى النصف الثانى من الاسبوع وإليكم التفاصيل :

نهارًا

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة .

ليلًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .

درجة الحرارة العظمى : 48°ﻡ

درجة الحرارة الصغرى : 34°ﻡ

حالة البحر

نهارًا

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا - ارتفاع الموج: 2 - 6 قدم.

ليلًا

خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.