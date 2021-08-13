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رئيس الوداد المغربي يؤكد اقتراب من ضم نجم الفريق لتعويض رحيل ساسي

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رئيس الوداد المغربي يؤكد اقتراب الزمالك من ضم نجم الفريق لتعويض رحيل ساسي رئيس الوداد المغربي يؤكد اقتراب من ضم نجم الفريق لتعويض رحيل ساسي

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كشف سعيد الناصيري رئيس نادى الوداد المغربي، عن مستقبل صانع ألعاب الفريق وليد الكرتي، في تصريحات نقلتها صحيفة «شوف تيفي المغربية».

وأكد الناصيري أن الوداد قد تلقى عرضا من إدارة نادي المصري، علاوة على عروض من أندية أخرى، دون الإشارة إلى مصير لاعبه الكرتي، إذ قال أن الاختيار بيد وليد.

ونفى رئيس بطل المغرب، أخبار إشراك أحداد والكرتي في صفقة تبادلية مع النادي المصري.

وأضاف أن نجم فريقه وليد الكرتي قد رضخ في كثير من الأحيان لطلبات التجديد، ولكنه قد يرغب في تحسين وضعه المادي خارج أسوار النادي، في إشارة إلى أن الكرة في ملعب اللاعب.

وذكرت صحيفة «» المغربية، في هذا السياق، أن رئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، قرر تجديد عقد لاعب وسط الفريق وليد الكرتي لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن قرار التجديد لوليد الكرتي جاء بهدف سد الطريق أمام الأندية العربية والخليجية التي ترغب في الاستفادة من خدمات اللاعب وعلى رأسهم نادي الزمالك.

وكانت تقارير مغربية قد كشفت عن اهتمام كبير من جانب إدارة الزمالك للحصول على خدمات الكرتي لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي.

المصرى اليوم

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