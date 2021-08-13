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نجما ليفربول يغيبان عن انطلاقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»

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نجما ليفربول يغيبان عن انطلاقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج» نجما ليفربول يغيبان عن انطلاقة الدوري الإنجليزي «البريميرليج»

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أعلن نادى ليفربول عن موقف اللاعبين المصابين من المشاركة ضد نورويتش سيتى، السبت، فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وقال ليفربول، على موقعه الرسمى، إن كورتيس جونز لن يكون متاحًا فى المباراة الافتتاحية للدورى الإنجليزى الممتاز هذا الأسبوع، بعد تعرضه لارتجاج فى المخ، الاثنين الماضى.

وخرج جونز خلال الشوط الأول من ودية أوساسونا، عقب تعرضه للإصابة. وأضاف موقع ليفربول أن أندى روبرتسون سيغيب أيضًا عن مباراة نورويتش، بعد تعرضه لأضرار فى أربطة الكاحل ضد أتلتيك بلباو.

وقال يورجن كلوب، مدرب ليفربول: «كان جونز يعانى من ارتجاج طفيف، لذا علينا فقط اتباع البروتوكول. إنه بخير، لكن يجب السير على البروتوكول. إنه متاح للتدريب من يوم الأحد على ما أعتقد».

وأضاف: «ليس هناك إصابات جديدة، لكن حصل عدد قليل من اللاعبين على فترة إعداد أقصر من غيرهم، إلا أن كل اللاعبين الآخرين يتمتعون بصحة جيدة».

المصرى اليوم

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