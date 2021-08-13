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بيراميدز يستهل مشواره بالكونفدرالية بمواجهه الفائز من بطل الصومال وبطل تنزانيا

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بيراميدز يستهل مشواره بالكونفدرالية بمواجهه الفائز من بطل الصومال وبطل تنزانيا بيراميدز يستهل مشواره بالكونفدرالية بمواجهه الفائز من بطل الصومال وبطل تنزانيا

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أجريت قرعة دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية ظهر اليوم الجمعة، حيث تقرر أن يواجه بيراميدز الفائز من هورسيد الصومالي وعزام يونايتد التنزاني.

جنب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) والذي يجمع الفرق غير المصنفة.

وقال الكاف في موقعه الرسمي إن البطولة سيشارك فيها 54 نادياً حيث يجنب 10 منها اللعب في الدور التهميدي وهي: الأهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، الوداد، مازيمبي، صنداونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري، سيمبا.

ووضع الكاف الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي في وعاء واحد حسب المنطقة الجغرافية يلعب مع وعاء رقم 2 الذي يضم 10 فرق تواجه بعضها البعض لتصعد لدور الـ32.

والوعاء رقم 2 يضم الأندية: لو ميساجير (بورندي)، نادي أرتا سولار 7 (جيبوتي)، فاسيل كيتيما (أثيوبيا)، توسكر (كينيا)، الاتحاد (ليبيا)، يونيون سبورتف (النيجر)، الجيش (رواندا)، مقديشيو (الصومال)، إكسبريس (أوغندا)، كمكم (زانزيبار).

وتلعب الفرق السابقة مع بعضها حيث يلعب الأهلي مع الفائز من أول مباراة يتم سحبها فيما يلعب الزمالك مع الفائز من ثالث مباراة، والترجي مع الفائز من ثاني مباراة والنجم الساحي مع الفائز من رابع مباراة على أن يلعب المريخ والهلال السودانيان مع الفائز من القرعة التي تجرى مع الفريقين المتبقيين من الوعاء الأول والفريقين في الوعاء الثاني.

المصرى اليوم

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