بيراميدز يستهل مشواره بالكونفدرالية بمواجهه الفائز من بطل الصومال وبطل تنزانيا

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أجريت قرعة دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية ظهر اليوم الجمعة، حيث تقرر أن يواجه بيراميدز الفائز من هورسيد الصومالي وعزام يونايتد التنزاني.
جنب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأهلي الزمالك من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) والذي يجمع الفرق غير المصنفة.
وقال الكاف في موقعه الرسمي إن البطولة سيشارك فيها 54 نادياً حيث يجنب 10 منها اللعب في الدور التهميدي وهي: الأهلي، الزمالك، الترجي، الرجاء، الوداد، مازيمبي، صنداونز، النجم الساحلي، حوريا كوناكري، سيمبا.
ووضع الكاف الأهلي والزمالك والترجي والنجم الساحلي في وعاء واحد حسب المنطقة الجغرافية يلعب مع وعاء رقم 2 الذي يضم 10 فرق تواجه بعضها البعض لتصعد لدور الـ32.
والوعاء رقم 2 يضم الأندية: لو ميساجير (بورندي)، نادي أرتا سولار 7 (جيبوتي)، فاسيل كيتيما (أثيوبيا)، توسكر (كينيا)، الاتحاد (ليبيا)، يونيون سبورتف (النيجر)، الجيش (رواندا)، مقديشيو (الصومال)، إكسبريس (أوغندا)، كمكم (زانزيبار).
وتلعب الفرق السابقة مع بعضها حيث يلعب الأهلي مع الفائز من أول مباراة يتم سحبها فيما يلعب الزمالك مع الفائز من ثالث مباراة، والترجي مع الفائز من ثاني مباراة والنجم الساحي مع الفائز من رابع مباراة على أن يلعب المريخ والهلال السودانيان مع الفائز من القرعة التي تجرى مع الفريقين المتبقيين من الوعاء الأول والفريقين في الوعاء الثاني.