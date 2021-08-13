الأقباط الكاثوليك تهنئ مفتي الجمهورية بمناسبة تمديد خدمته

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر مفتي الجمهورية بمناسبة تمديد خدمته.

وذكرت الكنيسة في بيان لها «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، نهنئ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة وتمديد خدمته مفتيًا للجمهورية لمدة عام آخر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونطلب من الله القدير أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد».