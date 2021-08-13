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وسائل إعلامية إسرائيلية : أذربيجان تشتري أسلحة من تل أبيب

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وسائل إعلامية إسرائيلية : أذربيجان تشتري أسلحة من تل أبيب وسائل إعلامية إسرائيلية : أذربيجان تشتري أسلحة من تل أبيب

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كشف موقع «يسرائيل هيوم»، أن أذربيجان تجري مباحثات مع إسرائيل حول إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة، بقيمة 2 مليار دولار.

ونقل موقع: i24news، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التبادل المتزايد لإطلاق النار على طول الحدود القديمة الجديدة بين أذربيجان وأرمينيا، فيما يراه محللون قابلا لأن يتطور باتجاه حرب ناجورنو كاراباخ الثالثة.

وأضاف تجري باكو حاليا مفاوضات مع شركات إسرائيلية من مختلف المجالات، بالتزامن مع توافد طائرات الشحن الأذربيجانية إلى مطار بن جوريون للعودة محملة بأنواع مختلفة من الذخيرة الأسلحة المنتجة في اسرائيل بما في ذلك صواريخ بالستية ومروحيات، ويدور الحديث عن صفقات بمئات الملايين من الدولارات من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في الأشهر المقبلة، وفقا لما نقله وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 من قوات حفظ السلام، وذلك بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.

المصرى اليوم

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