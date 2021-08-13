بزعم توظيفهم .. القبض علي متهم بالجيزة حصل علي أموال المواطنين مقابل توفير فرص عمل

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إحتيالياً غير مشروع في الإستيلاء على أموال المواطنين راغبى العمل داخل البلاد، والقيام بإدارة شركة «بدون ترخيص» لتوفير فرص عمل لهم في مهن مختلفة مقابل رواتب مجزية والإعلان بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن قدرته على توفير فرص عمل للمواطنين تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وعثر بحوزته على كارنيه مزور بالكامل منحصلاً صفة مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة و1075طلب توظيف مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الحصول على الوظائف المزعومة و136 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف بالعديد من الشركات ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف «ضحايا الشركة».

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.