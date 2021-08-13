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سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة الإسماعيلي

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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي سلبية مسحة لاعبي قبل مواجهة الإسماعيلي

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أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، سلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا التى خضع لها الفريق أمس.

وأكد أسامة أنه اطمأن على سلامة الجميع سواء اللاعبون أو الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون وذلك استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل السياسة المتبعة للاطمئنان على جميع أفراد الفريق بشكل دوري.

وانتظم الفريق في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت في السابعة مساء في إطار الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

المصرى اليوم

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