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أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية المسحة الطبية للكشف عن كورونا التى خضع لها الفريق أمس.
وأكد أسامة أنه اطمأن على سلامة الجميع سواء اللاعبون أو الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملون وذلك استعدادا للمباريات المقبلة، فى ظل السياسة المتبعة للاطمئنان على جميع أفراد الفريق بشكل دوري.
وانتظم الفريق في معسكر مغلق ظهر اليوم الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا السبت في السابعة مساء في إطار الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الزمالك للقاء الإسماعيلي أمس الخميس وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – محمد أبو جبل
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.